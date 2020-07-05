Повалили статую Христофора Колумба, сожгли флаг США, а вечером дали салют. Соединенные Штаты Америки отделились от Великобритании 244 года назад. С тех пор 4 июля в США отмечают День независимости.

С салюта началась речь президента США по случаю Дня независимости. И несмотря на праздничную атмосферу ряд американских СМИ назвала выступление Трампа мрачным. Ведь большую часть своей речи президент посвятил критике либеральных движений, которые набирают силу в США. Сообщили корреспонденты 24 канала.

Интересно Громкая речь Трампа и почти все мероприятия онлайн: как прошел День независимости США-2020 – видео

"Радикальная идеология, которая атакует нашу страну, продвигается под флагом борьбы за социальную справедливость, но на самом деле, она бы уничтожила и справедливость, и наше общество", – заявил президент США Дональд Трамп.

Послушать президента на Капитолийский холм пришли 7,5 тысяч граждан. Рейтинги Трампа стремительно скатились вниз на фоне провалов президентской администрации в преодолении пандемии COVID-19. А еще граждане недовольны безнаказанностью полицейских и расизмом, царящий в правоохранительной системе. И пока президент произносил свою речь неподалеку от Белого Дома, демонстранты сожгли флаг США.

After arguments with protesters who disagreed with their action, RevCom have managed to get a larger flag burning outside the gated Lafayette Square to chants of “slavery, genocide and war—America was never great.” Within seconds, it’s reduced to ash. pic.twitter.com/r7VItDanpw — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) July 5, 2020

Акция под Белым Домом – бессрочная. Там разместили фото всех афроамериканцев, которые стали жертвами произвола правоохранителей. Началось все в мае, когда в Миннеаполисе полицейский при задержании задушил Джорджа Флойда. Это стало триггером к крупным социальным беспорядкам в США.

В южных штатах начали массово валить памятники конфедератам, ведь те во время Гражданской войны защищали рабство. Досталось и Христофору Колумбу. Его обвинили в порабощении коренных народов США. Очередную статую открывателю Америки повалили 4 июля.

Смотрите видео свержения статуи:

Полиция не вмешивалась в действия митингующих, так же, как это было и в других городах США ранее. А вот Дональд Трамп тем временем убеждает американцев, что контролирует ситуацию. Митингующих он называет левыми радикалами и обещает с ними разобраться.

Мы побеждаем радикальных левых, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и других, кто вообще не понимает, что они творят,

– сообщил президент США Дональд Трамп.

И пока президент раскалывает страну на левых и правых, простые американцы все же пытаются объединяться. Во многих городах в честь Дня независимости устроили парады. На них нашлось место всем американцам.

В США 4 июля – это праздник многокультурности в США. Он является отражением истории страны, которую создавали поколения иммигрантов из всех уголков мира, которые приезжали в штаты в поисках лучшей судьбы.

Читайте также Трамп в очередной раз обвинил Китай в распространении COVID-19 и пригрозил расплатой

Для страны 2020 год стал испытательным. Ее основы пошатнулись и многие эксперты возлагают вину в этом на лидера нации, который своими действиями лишь усугубляет кризис.