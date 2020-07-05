Повалили статую Христофора Колумба, спалили прапор США,а ввечері дали салют. Сполучені Штати Америки відокремилися від Великої Британії 244 роки тому. Відтоді 4 липня у США відзначають День незалежності.

Із салюту почалася промова президента США з нагоди Дня незалежності. Та попри святкову атмосферу низка американських ЗМІ назвала виступ Трампа похмурим. Адже більшу частину своєї промови президент присвятив критиці ліберальних рухів, які набирають сили в США. Повідомили кореспонденти 24 каналу.

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"Радикальна ідеологія, яка атакує нашу країну, просувається під прапором боротьби за соціальну справедливість, але насправді, вона б знищила і справедливість, і наше суспільство", – заявив президент США Дональд Трамп.

Послухати президента на Капітолійський пагорб прийшло лише 7,5 тисяч громадян. Рейтинги Трампа стрімко скотилися вниз на тлі провалів президентської адміністрації в подоланні пандемії COVID-19. А ще громадяни невдоволені безкарністю поліцейських та расизмом, який панує в правоохоронній системі. І поки президент проголошував свою промову неподалік Білого Дому демонстранти спалили прапор США.

After arguments with protesters who disagreed with their action, RevCom have managed to get a larger flag burning outside the gated Lafayette Square to chants of “slavery, genocide and war—America was never great.” Within seconds, it’s reduced to ash. pic.twitter.com/r7VItDanpw — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) July 5, 2020

Акція під Білим Домом – безстрокова. Там розмістили фото всіх афроамериканців, які стали жертвами свавілля правоохоронців. Почалося все у травні, коли у Міннеаполісі поліцейський при затриманні придушив Джорджа Флойда. Це стало тригером до великих соціальних заворушень у США.

В південних штатах почали масово валити пам'ятники конфедератам, адже ті під час Громадянської війни захищали рабство. Дісталося і Христофору Колумбу. Його звинуватили у поневоленні корінних народів США. Чергову статую відкривачу Америки повалили 4 липня.

Дивіться відео повалення статуї:

Поліція не втручалася у дії мітингувальників, так само, як це було і в інших містах США раніше. А от Дональд Трамп тим часом переконує американців, що контролює ситуацію. Мітингувальників він називає лівими радикалами і обіцяє з ними розібратися.

Ми перемагаємо радикальних лівих, марксистів, анархістів, агітаторів, мародерів та інших, хто взагалі не розуміє, що вони коять,

– повідомив президент США Дональд Трамп.

І поки президент розколює країну на лівих та правих, прості американці все ж таки намагаються об'єднуватися. В багатьох містах на честь Дня незалежності влаштували паради. На них знайшлося місце всім американцям.

У США 4 липня – це свято багатокультурності у США. Воно є відбитком історії країни, яку створювали покоління іммігрантів із усіх куточків світу, які приїздили до штатів у пошуках кращої долі.

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Для країни 2020 рік став випробувальним. Її основи похитнулися і багато експертів покладають провину у цьому на лідера нації, який своїми діями лише поглиблює кризу.