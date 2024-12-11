Соответственно теперь страну-агрессора ждут новые потрясения. В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний рассказал, с какими проблемами столкнется Кремль из-за падения режима своего приспешника Башара Асада в Сирии.

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Проблем у Путина станет больше

Советский Союз интересовался Ближним Востоком не из-за большой любви, например, к арабским странам, или Израилю. СССР была интересна поддержка нестабильности на Ближнем Востоке через нефть. Ведь в зависимости от ситуации на Ближнем Востоке цена на нефть росла, или падала.

Обратите внимание! Из-за напряжения на Ближнем Востоке, в частности крах режима Башара Асада в Сирии, выросли цены на нефть.

Соответственно это влияет на доходы тогда еще Советского Союза, а сейчас России, которая зависима от нефтегазового сектора даже больше Советского Союза.

После того как россиян вытуривают из Сирии, инструментов влияния у Кремля на Ближний Восток становится все меньше. Фактически они почти лишены этого,

– сказал Загородний.

Военно-морская база Тартус в Сирии была оборудована еще во времена Советского Союза. Это была единственная база россиян в Средиземном море.

Сама база Тартус дала России статус некой сверхдержавы, но теперь страна-агрессор не имеет постоянного места базирования в Средиземном море. Вероятнее всего, Турция или другие страны не дадут россиянам возможности сохранить влияние в Средиземном море,

– предположил политолог.

Впрочем, из-за этого у России возникает проблема, ведь благодаря базе Тартус россияне поддерживали логистику в Африку.

"Я бы не сказал, что это смертельный удар по российской экспансии в африканских странах, но это болезненный удар, ведь сильно усложняется военная логистика России. Поэтому я думаю, что в некоторых африканских странах тоже ждут сюрпризов из-за отсутствия достаточного количества вагнеровцев", – добавил Загородний.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что режим президента Сирии Башара Асада пал, потому что почти 800 тысяч российских войск находятся на территории Украины