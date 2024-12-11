Відповідно тепер на країну-агресора чекають нові потрясіння. В етері 24 Каналу політолог Тарас Загородній розповів, з якими проблемами зіштовхнеться Кремль через падіння режиму свого посіпаки Башара Асада у Сирії.

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Проблем у Путіна побільшає

Радянський Союз цікавився Близьким Сходом не через велику любов, наприклад, до арабських країн, чи Ізраїлю. СРСР була цікава підтримка нестабільності на Близькому Сході через нафту. Адже залежно від ситуації на Близькому Сході ціна на нафту зростала, або падала.

Зверніть увагу! Через напругу на Близькому Сході, зокрема крах режиму Башара Асада в Сирії, зросли ціни на нафту.

Відповідно це впливає на прибутки тоді ще Радянського Союзу, а зараз Росії, яка залежна від нафтогазового сектору навіть більша за Радянський Союз.

Після того, як росіян витурюють з Сирії, інструментів впливу у Кремля на Близький Схід стає все менше. Фактично вони майже позбавлені цього,

– мовив Загородній.

Військово-морська база Тартус у Сирії була обладнана ще за часів Радянського Союзу. Це була єдина база росіян в Середземному морі.

Сама база Тартус дала Росії статус якоїсь наддержави, але тепер країна-агресор немає постійного місця базування в Середземному морі. Найімовірніше, Туреччина чи інші країни не дадуть росіянам можливості зберегти вплив у Середземному морі,

– припустив політолог.

Втім, через це у Росії виникає проблема, адже завдяки базі Тартус росіяни підтримували логістику в Африку.

"Я б не сказав, що це смертельний удар по російській експансії в африканських країнах, але це болісний удар, адже сильно ускладнюється військова логістика Росії. Тому я думаю, що в деяких африканських країнах теж чекають сюрпризів через відсутність достатньої кількості вагнерівців", – додав Загородній.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що режим президента Сирії Башара Асада впав, тому що майже 800 тисяч російських військ перебувають на території України