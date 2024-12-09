Український президент вважає, що режим президента Сирії Башара Асада впав, тому що майже 800 000 російських військ перебувають на території України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Росія перекинула війська в Україну

Зеленський також вкотре наголосив, що Україні потрібна допомога та впевненість наших партнерів, адже ми бачимо, що таке Україні.

Ми бачимо, що режим Асада впав, бо реально потужних російських військ там немає. Давайте будемо чесними. Всі вони перекинуті до України, всі майже 800 000 російських військ перебувають на території України,

– наголосив президент.

За його словами, це говорить про те, що армія Росії сьогодні воює проти українського народу.

Зеленський зазначив, що партнери мають зрозуміти, що від сили України залежить, чи сильна армія в Росії. Він підкреслив, що в об'єднанні навколо України полягає загальний успіх світу, адже "якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і в багато різних країн".