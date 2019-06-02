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      Свержение памятника Жукову в Харькове: как гнусно отреагировал Кремль

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      Свержение памятника Жукову в Харькове
      Свержение памятника Жукову в Харькове / Фото из открытых источников

      Россия не осталась в стороне от событий, случившихся в Харькове 2 июня. Говорится о свержении памятника советскому полководцу Георгию Жукову. Представители страны-агрессора, в частности, отметили, что "националистическая деградация в Украине находится в самом разгаре", поэтому эти события будут "серьезным вызовом для новой власти".

      2 июня в Харькове активисты провели акцию протеста против съезда партии "Доверяй делам", лидерами которой является скандально известный мэр города Геннадий Кернес и не менее одиозный одесский городской голова Геннадий Труханов.

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      Во время мероприятия протестующие, кроме того, что устроили столкновения с полицией, еще и повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

      На такие события уже отреагировали в России. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "серьезным вызовом для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать". Также на этом фоне так называемая "дипломатка" вспомнила попадание ведущего Владимира Познера в раздел "Чистилище" проекта "Миротворец".

      Несколько многословнее был так называемый депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко. "Парламентарий" считает, что "в Украине только и умеют, что воевать с памятниками, с мертвыми солдатами и мирными жителями". Также он убеждает, что "националистическая деградация в Украине находится в самом разгаре", передает информационное агентство "РИА Новости".

      "Был бы жив маршал Жуков, хотел бы я посмотреть на "героизм" этих бешеных националистов. От одного его вида бежали бы дальше, чем видели", – говорит Козенко.

      Кроме того, по мнению политика, "в Украине продолжается гибридная война, и она рано или поздно тоже закончится".

      "И когда это случится, современным негодяям придется ответить за бесчинства", – подытожил депутат.

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      В Украине же харьковские события охарактеризовали совсем иначе. По убеждению главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова, поскольку попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизации провоцируют декоммунизации стихийную.

      "Чтобы удержать все в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти", – констатировал историк.

      Кто такой Маршал СССР Георгий Жуков? Это советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа". С июня 1940 года по январь 1941 года командовал войсками Киевского особого военного округа (КОВО). С 1 февраля 1941 года до 29 июля 1941 года занимал должность Начальника Генерального штаба. Именно под его руководством разрабатывались планы на случай войны с Германией.

      Кроме того, на посту заместителя главнокомандующего и представителя Ставки Жуков участвовал в подготовке Сталинградской битвы. Впрочем, вопреки распространенному мнению, он не совершал оперативного командования этой операцией, поскольку в это время командовал советским наступлением на Западном направлении в районе города Ржев.

      На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова совместно с 1-м Украинским под командованием Конева провел Висло-Одерской операции, которая стала одной из самых успешных военных операций "Красной армии" во Второй мировой войне. В результате Висло-Одерской операции советские войска освободили Варшаву (17 января 1945) и разгромили немецкую группу армий "А".

      Почему его личность – неоднозначная? По убеждению многих экспетов, советский полководец не ценил жизни своих солдат.

      Жуковское оперативное искусство – это превосходство в силах в 5-6 раз, иначе он не будет браться за дело, он не умеет воевать не количеством и на крови строит себе карьеру,
      – заметил в свое время другой советский военачальник, маршал Андрей Еременко.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Декоммунизация Новости Харькова СССР Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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