Мир раньше откажется от топлива, чем ожидалось, – СМИ

В мире раньше откажутся от горючего в пользу электротранспорта, чем это прогнозировали. Пик топлива придется на 2027 год, хотя ранее считали, что это произойдет в 2031 году.

Свой прогноз по использованию топлива обновили аналитики. Они подчеркнули, что быстрее всех от двигателей внутреннего сгорания откажутся США. Среди лидеров – и страны Европы.

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Страны Азии не будут потреблять больше бензина

Ранее предполагали, что страны Азии, главное – Китай и Индия, будут потреблять больше бензина, однако сейчас от такого прогноза отказались. В целом в ближайшем десятилетии значительно уменьшится объем поставок топлива в развивающиеся страны.

В мире появляется все больше экологического транспорта

Падение спроса на топливо объясняют просто: в мире появляется все больше экологичного транспорта. Ведущие страны мира работают над тем, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов – это можно сделать путем отказа от ископаемого топлива.

К 2039 году в мире будет 1,5 миллиарда легковых автомобилей

До 2035 года в Евросоюзе предлагали отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

По прогнозам Bloomberg, самое высокое в мире количество легковых автомобилей 1,5 миллиарда – будет к 2039 году. Также в ближайшие годы будет и пик грузовых перевозок. Однако, говорят эксперты, их будут осуществлять и грузовики на альтернативных видах энергии.

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