Свій прогноз щодо використання пального оновили аналітики. Вони наголосили, що швидше за усіх від двигунів внутрішнього згоряння відмовляться США. Серед лідерів – і країни Європи.

Читайте також Конкуренти Tesla: на яких виробників електрокарів варто звернути увагу інвесторам

Країни Азії не споживатимуть більше бензину

Раніше припускали, що країни Азії, головне – Китай та Індія, споживатимуть більше бензину, проте зараз від такого прогнозу відмовились. Загалом у найближчому десятилітті значно зменшиться обсяг поставок пального до країн, що розвиваються.

У світі з'являється все більше екологічного транспорту

Падіння попиту на пальне пояснюють просто: у світі з'являється все більше екологічного транспорту. Провідні країни світу працюють над тим, аби зменшити викиди парникових газів – це можна зробити шляхом відмови від викопного палива.

Цікаво! До 2035 року в Євросоюзі пропонували відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння.

До 2039 у світі буде 1,5 мільярда легкових автомобілів

За прогнозами Bloomberg, найвища у світі кількість легкових автомобілів 1,5 мільярда – буде до 2039 року. Також у найближчі роки буде і пік вантажних перевезень. Проте, кажуть експерти, їх здійснюватимуть і вантажівки на альтернативних видах енергії.

Варто прочитати Юний винахідник розробив мотоцикл, який працює на болотному пальному: хоче врятувати планету