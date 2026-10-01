Эксперт назвал 3 фактора, от которых будет зависеть выживание энергетической системы зимой

Российские оккупанты имеют четкий план уничтожения украинских городов и пытаются разрушить не только энергетику, но и коммуникации между левым и правым берегами Днепра. Эксперт подробно объяснил, какие именно факторы будут определять, будет ли в домах украинцев свет и тепло в осенне-зимний период.

Об этом в эфире рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает 24 Канал.

Три главных фактора, которые определят судьбу зимы

Эксперт подробно объяснил, какие именно факторы будут определять, будет ли в домах украинцев свет и тепло в осенне-зимний период.

Первый и самый главный фактор – противовоздушная оборона. Даже возведенные защитные сооружения на объектах не дают стопроцентной гарантии. Враг начал использовать такие типы "Шахедов" и ракет, которые пробивают эти конструкции, повреждая трансформаторы и другое критически важное оборудование. Поэтому защита воздушного пространства остается приоритетом номер один.

Второй фактор – интенсивность и массированность атак. У захватчиков есть заранее подготовленный график ударов. У россиян абсолютно по плану определены все эти объекты. Даже расписано, какими "Шахедами" и ракетами они собираются их разрушать. Этот план очень угрожающий,

– предупредил Плачков.

Третий фактор – погода. Если зима будет суровой, проблем возникнет значительно больше. В случае же теплой погоды существенно поможет распределенная генерация. Малые альтернативные источники энергии, которые уже построены и работают на различных объектах, способны удовлетворить потребности потребителей на 50–60 процентов.

Эксперт добавил, что под угрозой находится не только энергосистема, но и мосты через Днепр, а также общие коммуникации между берегами по всей Украине. Известно, что во время одной из воздушных тревог два российских дрона попали в Южный мост.