Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг еще раз повредил критическую инфраструктуру нашей страны.

Около 16:00 в Харькове и области прогремело несколько взрывов. После этого в регионе исчезла электроэнергия.

К теме Силы ПВО сбили 70 ракет: последствия самой массированной ракетной атаки по Украине

В Харьковской области серьезные проблемы с электроэнергией

Как сообщил городской глава Игорь Терехов, Россия поразила объекты инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе области.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил о том, что Россия нанесла два удара по Харькову ракетами С300, еще четыре – по Чугуевскому району.

По его словам, все эти ракеты попали в объекты критической инфраструктуры региона. Он подчеркнул, что света нет ни в одном населенном пункте Харьковской области.

Мы четко понимаем те повреждения, которые имеем. Света нет ни в Харькове, ни в одном населенном пункте области. Сейчас наши аварийщики уже приступили к анализу тех повреждений, которые у нас есть, и мы будем четко понимать, какие сроки нам будут нужны, чтобы мы устранили эти повреждения,

– сказал он.

Синегубов добавил, что без света населению Харькова и области придется оставаться как минимум до утра. Также сообщают о перебоях с водо - и теплоснабжением.

Пока что вода у нас есть, поскольку она работает по остаточному принципу от того давления, которое еще было. Будем смотреть. Если будем понимать, что за 10 – 12 часов нам удастся восстановить электроснабжение, то ситуация будет стабилизирована. Если нет, тогда будем принимать решение о введении "плана Б", чтобы запускать насосы водоканала в аварийном режиме,

– отметил глава ОВА.

Что известно об очередной ракетной атаке россиян

15 ноября враг нанес самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты выпустили около 90 ракет по Украине.

Те ракеты, которые попали в цели, повредили 15 энергообъектов в разных регионах. В результате атаки во многих городах погас свет.

Повреждения энергообъектов разной степени, поэтому актуальная информация будет через несколько часов.

К теме – обращение Зеленского из-за массированных ударов: смотрите видео