Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о протестах в Беларуси
Книга Светланы Алексиевич будет касаться событий после выборов президента Беларуси. Писательница отметила, что в книге ищет ответ на вопрос, как создать независимую процветающую страну.
Источник:Süddeutsche Zeitung
Об этом 7 апреля Светлана Алексиевич рассказала немецкому изданию.
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Сейчас писательница встречается с людьми и записывает их воспоминания. Она также получает сообщения через почту.
Женщина говорит, что белорусы живут "между двумя опасностями – Лукашенко и Россией".
Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос,
– говорит Светлана Алексиевич.
Также писательница вспомнила, что люди хотели "своего рода ненасильственной революции".
"Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это был идеалистический план", – вспоминает писательница.
Коротко о событиях в Беларуси
- В августе 2020 года в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным результатам победу одержал Александр Лукашенко.
- После этого люди вышли на протесты. Они требуют честных перевыборов.
- В августе создали Координационный совет белорусской оппозиции, которую возглавила Светлана Алексиевич. В августе ее вызвали на допрос, неизвестные пытались ворваться к ней в квартиру.
- В сентябре Голос Америки сообщал, что на свободе находится только один член Координационного совета – Светлана Алексиевич.
- Протесты продолжаются. Людей задерживают. Только 27 марта силовики задержали более 200 человек.
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