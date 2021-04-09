Книга Светланы Алексиевич будет касаться событий после выборов президента Беларуси. Писательница отметила, что в книге ищет ответ на вопрос, как создать независимую процветающую страну.

Об этом 7 апреля Светлана Алексиевич рассказала немецкому изданию.

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Сейчас писательница встречается с людьми и записывает их воспоминания. Она также получает сообщения через почту.

Женщина говорит, что белорусы живут "между двумя опасностями – Лукашенко и Россией".

Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос,

– говорит Светлана Алексиевич.

Также писательница вспомнила, что люди хотели "своего рода ненасильственной революции".

"Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это был идеалистический план", – вспоминает писательница.

Обратите внимание! Светлана Алексиевич с сентября 2020 года живет в Германии. Однако ее помощница говорит, что это никак не связано с деятельностью Координационного совета белорусской оппозиции, членом президиума которой является писательница.

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