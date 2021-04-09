Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич пише книгу про протести в Білорусі
Книга Світлани Алексієвич буде стосуватись подій після виборів президента Білорусі. Письменниця зазначила, що у книзі шукає відповідь на запитання, як створити незалежну процвітаючу країну.
Джерело:Süddeutsche Zeitung
Про це 7 квітня Світлана Алексієвич розповіла німецькому виданню.
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Що Нобелівська лауреатка розповіла про нову книгу
Зараз письменниця зустрічається з людьми та записує їхні спогади. Вона також отримує повідомлення через пошту.
Жінка каже, що білоруси живуть "між двома небезпеками – Лукашенком і Росією".
Ми хочемо створити незалежну процвітаючу країну. Але як? Я письменниця, не політик, в моїй книзі я шукаю відповідь на це питання,
– каже Світлана Алексієвич.
Також письменниця пригадала, що люди хотіли "свого роду ненасильницької революції".
"Ми хотіли цього домогтися без пролиття крові. Це був ідеалістичний план", – пригадує письменниця.
Коротко про події в Білорусі
- У серпні 2020 року в Білорусі відбулись вибори президента. За офіційними результатами перемогу здобув Олександр Лукашенко.
- Після цього люди вийшли на протести. Вони вимагають чесних перевиборів.
- У серпні створили Координаційну раду білоруської опозиції, яку очолила Світлана Алексієвич. У серпні її викликали на допит, невідомі намагались вдертись до неї у квартиру.
- У вересні Голос Америки повідомляв, що на волі перебуває лише одна членкиня Координаційної ради – Світлана Алексієвич.
- Протести тривають досі. Людей затримують. Тільки 27 березня силовики затримали понад 200 людей.
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