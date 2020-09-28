Письменниця та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 28 вересня виїхала до Німеччини. Помічниця опозиціонерки Тетяна заявила, що від'їзд письменниці до Німеччини не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради.

За словами помічниці, в Алексієвич заплановані літературні та особисті зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції і вручення нагороди на Сицилії. Коли літераторка повернеться до Білорусі, наразі невідомо. Про це повідомляє Tut.by.

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Все залежить від того, як тут розвиватимуться події, і від її самопочуття,

– розповіла Тетяна.

Роль Алексієвич в білоруських протестах