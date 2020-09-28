Білоруська опозиціонерка Алексієвич виїхала до Німеччини
Письменниця та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 28 вересня виїхала до Німеччини. Помічниця опозиціонерки Тетяна заявила, що від'їзд письменниці до Німеччини не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради.
За словами помічниці, в Алексієвич заплановані літературні та особисті зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції і вручення нагороди на Сицилії. Коли літераторка повернеться до Білорусі, наразі невідомо. Про це повідомляє Tut.by.
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Все залежить від того, як тут розвиватимуться події, і від її самопочуття,
– розповіла Тетяна.
Роль Алексієвич в білоруських протестах
- Світлана Алексієвич – відома білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік.
- Після того, як стало відомо про перших жертв білоруських протестів, Алексієвич звернулася до президента Олександра Лукашенка. Вона закликала чинного самопроголошеного президента піти, поки не пізно, бо піти красиво вже не вийде, адже пролилася кров.
- Згодом Алексієвич увійшла до новоствореної Координаційної ради білоруської опозиції. Метою органу було забезпечити мирну передачу влади від Лукашенка до його головної суперниці і народної президентки Білорусі – Світлани Тихановської.
- Фактично усі члени Координаційної ради наразі перебувають або у СІЗО, або закордоном. Світова спільнота закликає самопроголошену владу припинити репресії проти опозиціонерів.