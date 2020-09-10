У випуску програми "Голос Америки" за 9 вересня – з 7 членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі на волі перебуває лише одна – лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич. Однак нещодавно вона теж почала отримувати дзвінки з невідомих номерів, також хтось намагався увірватись в її помешкання.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: США готуються запровадити санкції проти Білорусі. Через пандемію COVID-19 у Нью-Йорку закрили назавжди понад тисячу ресторанів.