Голос Америки: На волі перебуває лише одна членкиня Координаційної ради – Світлана Алексієвич
У випуску програми "Голос Америки" за 9 вересня – з 7 членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі на волі перебуває лише одна – лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич. Однак нещодавно вона теж почала отримувати дзвінки з невідомих номерів, також хтось намагався увірватись в її помешкання.
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