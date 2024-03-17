Известно, что Россия 15 марта снова совершила террористический акт на Одессу. Эта атака стала самой массовой по количеству жертв в городе с начала вторжения армии России.

Смотрите также Ужасный удар российской армии "Искандерами" по Одессе: каково состояние пострадавших

Жительница Одесской области погибла в результате атаки врага

Российская армия 15 марта атаковала Одессу. Стало известно о еще одной жертве обстрела врага.

Так, в результате российской ракетной атаки по Одессе погибла жительница области Светлана Михайленко (Фаюк). Печальное известие сообщили 17 марта в Николаевском поселковом совете Березовского района Одесской области.

Известно, что Светлана Михайленко (Фаюк) родилась 17 октября 1984 года и была жительницей Николаевской общины.

Там сообщили, что церемония прощания с женщиной состоится 18 марта в селе Комарашево по адресу: улица Мира, 8.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и друзьям погибшей.

Что известно о пострадавших