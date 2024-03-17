Відомо, що Росія 15 березня знову здійснила терористичний акт на Одесу. Ця атака стала наймасовішою за кількістю жертв у місті з початку вторгнення армії Росії.

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Жителька Одеської області загинула внаслідок атаки ворога

Російська армія 15 березня атакувала Одесу. Стало відомо про ще одну жертву обстрілу ворога.

Так, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі загинула жителька області Світлана Михайленко (Фаюк). Сумну звістку повідомили 17 березня у Миколаївській селищній раді Березівського району Одеської області.

Відомо, що Світлана Михайленко (Фаюк) народилась 17 жовтня 1984 року та була жителькою Миколаївської громади.

Там повідомили, що церемонія прощання з жінкою відбудеться 18 березня в селі Комарашеве за адресою: вулиця Миру, 8.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та друзям загиблої.

Що відомо про постраждалих