О ночной атаке российского агрессора рассказал глава ОВА. Заметил, что попадание произошло в Светловодске.

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Обошлось без жертв

Попадание "Шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Обошлось без погибших и травмированных,

– отметил Андрей Райкович.

Также рассказал, что на месте прилета вспыхнул пожар. Огонь оперативно ликвидировали.

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Кратко о ночной атаке оккупантов