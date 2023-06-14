Про нічну атаку російського агресора розповів очільник ОВА. Зазначив, що влучання сталося у Світловодську.

Дивіться також Ворог цинічно атакував Одесу та Дніпропетровщину: все, що відомо про наслідки нічного удару

Минулося без жертв

Влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську. Обійшлося без загиблих і травмованих,

– зазначив Андрій Райкович.

Також розповів, що на місці прильоту спалахнула пожежа. Вогонь оперативно ліквідували.

Читайте також Брак сну через ракетні обстріли: як це впливає на здоров'я українців та що з цим робити

Коротко про нічну атаку окупантів