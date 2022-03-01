Светомаскировка сохраняет жизнь, – Госспецсвязи
1 марта 2022 , 21:02Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
В нынешней тяжелой и опасной ситуации следует быть осторожными и заботиться о своей жизни. Госспецсвязи напомнило о важности светомаскировки.
Специалисты призывают обезопасить свой дом. Это можно сделать именно благодаря светомаскировке.
Что именно нужно делать
Следует выключить свет в домах. Также советуют зашторить окна. Следует гасить уличное освещение домов.
Таким образом, жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток.
В Центре противодействия дезинформации также напомнили, что энергоснабжение в Украине работает без перебоев.
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