Фахівці закликають убезпечити власний будинок. Це можна зробити саме завдяки світломаскуванню.
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Що саме потрібно робити
Варто вимкнути світло в оселях. Також радять зашторити вікна. Слід гасити вуличне освітлення будинків.
Таким чином житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.
У Центрі протидії дезінформації також нагадали, що енергопостачання в Україні працює без перебоїв.
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