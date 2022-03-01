Фахівці закликають убезпечити власний будинок. Це можна зробити саме завдяки світломаскуванню.

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Що саме потрібно робити

Варто вимкнути світло в оселях. Також радять зашторити вікна. Слід гасити вуличне освітлення будинків.

Таким чином житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.

У Центрі протидії дезінформації також нагадали, що енергопостачання в Україні працює без перебоїв.



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