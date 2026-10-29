Украина может вернуться к светомаскировке: "Флэш" рассказал о новой угрозе со стороны РФ

Российские захватчики начали оснащать беспилотники "Герань-5" оптическим модулем визуальной навигации "Сусанин". Среди возможных вариантов противодействия – возобновление светомаскировки.

Об этом рассказал советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает 24 Канал. Сейчас оккупанты ищут новые методы навигации, чтобы дроны могли точно поразить цель.

Что известно о новой угрозе со стороны российских дронов?

Как подчеркнул "Флэш", Силы обороны имеют на вооружении средства РЭБ, которые подавляют сигналы спутниковой навигации. Также есть РЭБ, которая подавляет управление. Теперь враг начал применять модуль оптической навигации "Сусанин".

Модуль позволяет беспилотнику прокладывать маршрут по визуальному изображению. Днем прибор фиксирует контрастные точки на поверхности земли, а ночью четко распознает фонари вдоль дорог, фрагменты трасс и населенных пунктов.

Там работает визуальная навигация. Они видят изображение и прокладывают маршрут. Если летают днем, то смогут видеть на земле контрастные точки. Если ночью, то будут хорошо видеть фонари. А на трассе ночью им будут видны и дорога, и населенные пункты. Кроме того, когда фонарь нагревается, он излучает тепло. Дрон тоже это увидит,

– сказал "Флэш".

Если к этому добавить искусственный интеллект, то фактически такие дроны смогут самостоятельно ориентироваться на местности и проводить атаки против нужных целей. Все это создает новые вызовы для Украины, с которыми придется бороться.

Добавим, Россия совершенствует свои реактивные беспилотники. Так, скорость беспилотников "Герань-5" при маневрировании уже местами достигает 1000 километров в час.