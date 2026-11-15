Российские дроны охотятся по новой схеме: почему придется вернуться к световой маскировке

Киевская область возвращается к рекомендациям по светомаскировке. Это связано с новыми возможностями российских беспилотников, которые могут ориентироваться на местности не только по GPS, но и с помощью оптических камер. В то же время такие ограничения могут создавать дополнительные трудности для украинской авиации, действующей во время воздушных атак.

Военный эксперт Иван Киричевский в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, как российские дроны могут использовать освещение населенных пунктов для навигации, чем опасна система "Сусанин" и почему Украине, вероятно, придется вернуться к светомаскировке.

Как российские дроны ориентируются ночью и почему светомаскировка может помочь

По словам Киричевского, пока нет однозначного ответа, насколько эффективным будет светомаскировка против российских беспилотников. Однако Украина вынуждена перестраховываться, ведь враг использует все более сложные способы навигации.

Эксперт обратил внимание на оптические камеры, установленные на российских дронах. Они передают изображение в режиме реального времени, а некоторые беспилотники используют систему "Сусанин", о которой сообщало Главное управление разведки Украины.

Принцип ее работы заключается в том, что в бортовой компьютер дрона загружают изображение местности и заранее определенный маршрут. Камера сканирует окружающую территорию и сравнивает ее с заложенными данными, чтобы беспилотник мог корректировать свое движение. Для этого россияне могут использовать спутниковые снимки. Соответственно, даже освещенные населенные пункты и другие источники света могут служить дополнительными ориентирами для вражеских БПЛА.

Любые световые ориентиры могут иметь значение,

– пояснил Киричевский.

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Почему светомаскировка может создать проблемы для украинской авиации

В то же время полностью выключать освещение не всегда целесообразно. Как подчеркнул военный эксперт, там, где нет достаточного прикрытия наземными средствами противовоздушной обороны, украинские защитники вынуждены задействовать авиацию.

Пилотам также нужно видеть, что происходит на земле, чтобы эффективно обнаруживать и уничтожать воздушные цели. Если ограничить видимость, это может затруднить работу украинских летчиков и создать дополнительные риски для населенных пунктов.

Именно поэтому светомаскировка должна учитывать не только возможности российских беспилотников, но и потребности украинской противовоздушной обороны.

Думаю, со временем мы, к сожалению, будем вынуждены возвращаться к режиму светомаскировки, но, возможно, с определенными гибкими условиями,

– отметил Киричевский.

Важно найти баланс, чтобы одновременно ограничить возможности врага и не сковать работу украинской авиации.