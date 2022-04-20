"Свеженькая потеря": ВСУ ликвидировали командира инженерно-саперного полка Нагамова

Украинские военные с каждым днем уничтожают все большее число врагов. Речь не только о российских солдатах, но и о командирах.

Очередной ликвидацией вражеского командира похвастались в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Наши воины уничтожили начальника 6 инженерно-саперного полка.

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Что известно об оккупанте

Грузом 200 стал полковник Михаил Нагамов. Он был из республики Марий Эл, что в Приволжском федеральном округе России.

"Украинское сафари 2.0" продолжается! Встречайте "свеженького" российского оккупанта. Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой,

– говорят в ВСУ.

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