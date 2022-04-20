Черговою ліквідацією ворожого командира похвалились в Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Наші воїни знищили начальника 6 інженерно-саперного полку.

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Що відомо про окупанта

Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов. Він був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії.

"Українське сафарі 2.0" триває! Зустрічайте "свіженького" російського окупанта. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому,

– кажуть у ЗСУ.

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