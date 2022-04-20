Мовиться про моделі "Горизонт" та "Орлан". Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.

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За минулу добу підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два російських БПЛА: "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10",
– мовиться в повідомленні.

ППО Збитий безпілотник Орлан Горизонт
Збитий ворожий безпілотник / Фото Генштабу

ЗСУ Втрати ворога
Залишки від російського БПЛА / Фото Генштабу

Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК "Stinger" та "Starstreak". Слід зазначити, що ці безпілотники є вагомою втратою для окупантів. Зокрема, "Орлан-10" – один з найновітніших БПЛА російської армії.

ЗСУ Втрати ворога БПЛА 19 квітня 2022
ЗСУ збили 2 безпілотники / Фото Генштабу

ЗСУ Втрати ворога 19 квітня 2022
Втрати ворога 19 квітня / Фото Генштабу

До речі – Ранкове зведення Генштабу за 20 квітня: дивіться відео