Свежие огурчики быстро киснут, – Рыбачук о "новых лицах" в политике

Украинская молодежь – это люди 25-40 лет, для которых "Ляшко или Рабинович – не кандидаты, а оскорбление". Это поколение технократов, успешного среднего бизнеса. Для них важно, чтобы их уважали, и чтобы их убедили в том, что их голос что-то изменит. Но сейчас они не видят, каким образом их голос вообще может влиять.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политик и общественный деятель, председатель ОО "Centre UA" Олег Рыбачук.

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По его словам, молодежь взывает: "Заинтересуйте нас!" А подход в кампаниях старый – опять билборды, рекламные ролики ни о чем. Они не затрагивают молодежь. Поэтому процентов 40 наиболее активных украинцев не видят того, чтобы кто-то из политиков или партий собирался защищать их интересы.

Видим нежелание новых украинских партий и новых украинских политиков находить «своего» избирателя, работать с "группами интересов". Между тем термин "новые лица" вызывает кривую улыбку. Можно говорить разве что о "Свежих огурчиках – 2" или "Свежих огурчиках – 3", которые потом быстро киснут,

– заявил Рыбачук.

Олег Рыбачук: термин "новые лица" вызывает кривую улыбку

И добавил: "Как выиграл выборы Трамп? Он нашел" своего "избирателя. Да, пусть этот избиратель сомнительный с точки зрения образования, мировоззрения. Но он защищает своего политика. У нас же – устаревшее соревнования политтехнологов и картинок".

Да, можно добиться того, что тебя будет узнавать каждая собака. Но это вовсе не означает, что ты будешь успешным политиком,

– отметил Олег Рыбачук.

Полное интервью Олега Рыбачука 24 каналу смотрите здесь.