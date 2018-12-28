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      Свіжі огірочки швидко киснуть, – Рибачук про "нові обличчя" у політиці

      242 Читать новость на русском
      "Нові обличчя" в українській політиці
      "Нові обличчя" в українській політиці / 24 канал

      Українська молодь – це люди 25-40 років, для яких "Ляшко чи Рабінович – не кандидати, а образа". Це покоління технократів, успішного середнього бізнесу. Для них важливо, щоб їх шанували, і щоб їх переконали в тому, що їх голос щось змінить. Натомість зараз вони не бачать, яким чином їх голос взагалі може впливати.

      Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив політик та громадський діяч, голова ГО "Centre UA" Олег Рибачук.

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      За його словами, молодь аж волає: "Зацікавте нас!" А підхід у кампаніях старий – знову білборди, рекламні ролики ні про що. Вони не зачіпають молодь. Тому відсотків 40 найбільш активних українців не бачать того, щоб хтось із політиків чи партій збирався захищати їх інтереси.

      Бачимо небажання нових українських партій і нових українських політиків знаходити "свого" виборця, працювати з "групами інтересів". Тим часом термін "нові обличчя" викликає криву посмішку. Можна говорити хіба про "Свіжі огірочки – 2" чи "Свіжі огірочки – 3", які потім швидко киснуть,
      – заявив Рибачук.

      Рибачук
      Олег Рибачук: термін "нові обличчя" викликає криву посмішку

      І додав: "Як виграв вибори Трамп? Він знайшов "свого" виборця. Так, нехай цей виборець сумнівний з точки зору освіти, світогляду. Але він захищає свого політика. У нас же – застаріле змагання політтехнологів і картинок".

      Так, можна досягти того, що тебе буде впізнавати кожна собака. Але це зовсім не означає, що ти будеш успішним політиком,
      – наголосив Олег Рибачук.

      Повне інтерв'ю Олега Рибачука 24 каналу дивіться тут.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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