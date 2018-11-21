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      Те, що з Майдану не змогли сформувати політичну силу – найбільша поразка, – експерт

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      Найбільша поразка після подій Майдану – це те, що українцям не вдалося здолати політичну систему. Як було верховенство влади – так і збереглося, а правоохоронні органи залишаються "владоохоронним".

      Таку думку висловив політик та громадський діяч, учасник Революцій гідності Олег Рибачук у прямому ефірі 24 каналу. 

      Читайте також: Революція Гідності: відеохроніка подій, які змінили Україну

      Як зазначив Рибачук, оскільки політична система не змінилася, то ефективна робота антикорупційних органів залежить від депутатів.

      Після подій Майдану для нас є поразкою те, що нам не вдалося здолати політичну систему. Як було верховенство влади – так і збереглося, а правоохоронні органи залишаються "владоохоронним", – наголосив учасник Революції гідності.

      "У нас в політику йдуть люди, яких приваблює перспектива безкарного збагачення, тобто у нас негативний відбір в політику. Туди йде лише частина порядних людей, які в колосальній меншості. Ці люди нейтралізовані своїми політичними фракціями. Їм не вдалося змінити владу зсередини, як вони сподівалися", – відповів громадський діяч.

      Тобто система виключила цих людей від прийняття рішень, тому фактично говорити про ефективність Майдану неможливо. Про це можна було б говорити, якби вдалося хоча б змінити виборчий закон і створити умови для того, щоб наступна генерація в парламенті не складалася із людей, які купили округи,
      – заявив Рибачук.

      І додав, що він впевнений у тому, що жоден проросійський політик не виграє президентські вибори. Це з часів Майдану точно змінилося.

      Розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року, дивіться у відео:

       

      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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