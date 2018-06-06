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Свидетель по делу Януковича рассказал, как Россия захватывала Крым

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РФ фактически захватила Крым, – свидетель по делу Януковича
РФ фактически захватила Крым, – свидетель по делу Януковича / Фото из открытых источников

Бывший военнослужащий Военно-морских сил Украины в Крыму Андрей Рапопорт, который выступает свидетелем со стороны защиты во время слушания дела о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича, в Оболонском райсуде Киева заявил, что военные части в Крыму захватывали так называемые "казаки", а после чего туда заходили военные Черноморского флота РФ.

Соответствующие его слова передает "Громадское радио".

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Так, по словам военного, Черноморский флот просто "усилил свои базы" и не предпринимал никаких действий ко времени проведения так называемого "референдума".

"Российская Федерация фактически захватила полуостров, так что проведение "референдума" по украинскому законодательству было незаконным", – подчеркнул Рапопорт во время допроса.

Одновременно он отметил, что воинские части в Крыму захватывали казаки, после чего туда заходили военные Черноморского флота РФ.

Также отмечается, что допрос Андрея Рапопорта был относительно недолгим.

Напомним, недавно министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что захватив полуостров, Кремль начал активно его милитаризовать и превращать в огромную военную базу.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Вооруженные Силы Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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