Свідок у справі Януковича розповів, як Росія захоплювала Крим

Колишній військовослужбовець Військово-морських сил України у Криму Андрій Рапопорт, який виступає свідком з боку захисту під час слухання справи про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, у Оболонському райсуді Києва заявив, що військові частини у Криму захоплювали так звані "казаки", а опісля чого туди заходили військові Чорноморського флоту РФ.

Відповідні його слова передає "Громадьске радіо".

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Так, за словами військового, Чорноморський флот просто "посилив свої бази" та не вдавався до жодних дій до часу проведення так званого "референдуму".

"Російська Федерація фактично захопила півострів, відтак проведення "референдуму" за українським законодавством було незаконним", – наголосив Рапопорт під час допиту.

Водночас він зауважив, що військові частини у Криму захоплювали козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту РФ.

Також зазначається, що допит Андрія Рапопорта був відносно недовгим.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що захопивши півострів, Кремль почав активно його мілітаризовувати та перетворювати на величезну військову базу.