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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Свідок у справі Януковича розповів, як Росія захоплювала Крим

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РФ фактично захопила Крим, – свідок у справі Януковича
РФ фактично захопила Крим, – свідок у справі Януковича / Фото з відкритих джерел

Колишній військовослужбовець Військово-морських сил України у Криму Андрій Рапопорт, який виступає свідком з боку захисту під час слухання справи про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, у Оболонському райсуді Києва заявив, що військові частини у Криму захоплювали так звані "казаки", а опісля чого туди заходили військові Чорноморського флоту РФ.

Відповідні його слова передає "Громадьске радіо".

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Так, за словами військового, Чорноморський флот просто "посилив свої бази" та не вдавався до жодних дій до часу проведення так званого "референдуму".

"Російська Федерація фактично захопила півострів, відтак проведення "референдуму" за українським законодавством було незаконним", – наголосив Рапопорт під час допиту.

Водночас він зауважив, що військові частини у Криму захоплювали козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту РФ.

Також зазначається, що допит Андрія Рапопорта був відносно недовгим. 

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що захопивши півострів, Кремль почав активно його мілітаризовувати та перетворювати на величезну військову базу.

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Збройні Сили України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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