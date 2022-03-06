Свидетельства правды очень важны, – Зубов о видео и фото последствий действий России

В России продолжается тотальное зомбирование населения. Именно поэтому большинство граждан до сих пор не верят в то, что их власть забрасывает бомбами мирные города Украины и убивает гражданских.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов. Он отметил, что россияне считают такую ​​информацию – фейковой.

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Россияне считают, что бомбят украинцы

По словам политолога, большинство россиян (признающих войну) заявляют, что Россия не может бомбить украинские города, мол, это невозможно. Они считают, что это все придумали украинцы, или хуже – сами бросают бомбы на дома, а затем обвиняют Россию.

Политолог подчеркнул, что на это и рассчитана кремлевская пропаганда, говорящая, что Россия бьет только по военным объектам, а все остальное делают сами "укрофашисты". Он подчеркнул, что все это очень лживо и противно.

Присылайте доказательства близким из России

"Именно поэтому свидетельства правды очень важны. Личные доказательства – фотографии, короткие видео, которые посылают (в Россию – 24 канал) своим родственникам или близким люди из Украины. Думаю, это на многих будет действовать, хотя в России и идет ужасное зомбирование", – призвал Зубов.

Зубов призвал отправлять видео- и фотодоказательства близким из России: смотрите видео