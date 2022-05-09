Свириденко анонсировала расширение свободной торговли с Канадой в ближайшие недели

Война не должна препятствовать расширению двустороннего соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции Украины с Канадой, поэтому работу над этим планируют завершить в ближайшие недели.

Об этом в фейсбук сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко по результатам виртуальной встречи с министром международной торговли, продвижения экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады Мэри Энджи.

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Огромным шагом навстречу Украине могла бы быть отмена Канадой торговых пошлин на украинские товары, как это сделали ЕС и Великобритания. Это поможет экспортерам увеличить объемы вывоза продукции и тем самым укрепит украинскую экономику и обороноспособность нашего государства,

– подчеркнула Свириденко.

По ее словам, несмотря на расстояние, торговля между странами развивается. В 2021 году наблюдался настоящий бум украино-канадской двусторонней торговли – ее объемы выросли более чем на 70% и составили 420,7 миллионов долларов. При этом экспорт товаров из Украины в Канаду вырос в 11 раз.

Свириденко также добавила, что Украина рассчитывает на поддержку Канады в преодолении мирового продовольственного кризиса, вызванного умышленной блокировкой украинского экспорта Россией через порты Черного моря.

Напомним, недавно министр сообщала о готовности либерализации торговли с Украиной стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли.

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