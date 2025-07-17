Свириденко провела первое заседание нового правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 17 июля провела первое заседание нового правительства. Она отметила, что каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий.

Эти планы представят публично и обсудят с профильными комитетами Верховной Рады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

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Что сказала Свириденко о первом заседании нового правительства?

Премьер-министр сообщила, что первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте.

Должны выйти на быстрый темп. Имею положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях,

– отметила Свириденко.

Она также добавила, что новое правительство является одним из самых маленьких по количеству министров за всю историю. По мнению Свириденко, это доказательство того, что Украина взяла курс на уменьшение аппарата.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров. Он отметил, что уже с сегодняшнего дня чиновникам следует начинать выполнять определенные задачи.

Кроме этого, глава государства анонсировал обновление сектора безопасности и корпуса украинской дипломатии. По словам Зеленского, он вместе с министром иностранных дел уже готовит соответствующие решения.