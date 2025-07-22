По ее словам окно возможностей "будет очень коротким". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какой приоритет на должности у Юлии Свириденко?

Свириденко отметила, что у Украины есть лишь ограниченный промежуток времени для достижения результатов.

Наша задача – добиться результатов по большинству направлений в очень сжатые сроки,

– заявила Свириденко.

Она заявила, что намерена "достичь чего-то за ближайшие несколько месяцев".

Одним из первых шагов нового премьера станет дистанционный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. Свириденко уже работала с ним в рамках договоренностей по развитию украинской горнодобывающей отрасли. Теперь же они будут обсуждать возможную финансовую поддержку.

Кроме того, украинское правительство стремится к сотрудничеству с США в сфере оборонных закупок, в частности систем ПВО Patriot, и совместного производства дронов. Это может включать и создание соответствующих производственных мощностей на территории США.

"Идея в том, что мы действительно сильная нация – я считаю, что это один из лучших в мире примеров единого поля битвы для испытания технологий", – сказала премьер.

Свириденко вступила в должность через 11 недель после того, как ее команда в Министерстве экономики заключила соглашение с Вашингтоном о доступе к природным ресурсам Украины.