За її словами вікно можливостей "буде дуже коротким". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Який пріоритет на посаді у Юлії Свириденко?

Свириденко наголосила, що в України є лише обмежений проміжок часу для досягнення результатів.

Наше завдання – домогтися результатів за більшістю напрямів у дуже стислі строки,

– заявила Свириденко.

Вона заявила, що має намір "досягти чогось за найближчі кілька місяців".

Одним з перших кроків нового прем’єра стане дистанційна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Свириденко вже працювала з ним у межах домовленостей щодо розвитку української гірничодобувної галузі. Тепер же вони обговорюватимуть можливу фінансову підтримку.

Окрім того, український уряд прагне до співпраці зі США у сфері оборонних закупівель, зокрема систем ППО Patriot, та спільного виробництва дронів. Це може включати і створення відповідних виробничих потужностей на території США.

"Ідея в тому, що ми дійсно сильна нація – я вважаю, що це один із найкращих у світі прикладів єдиного поля битви для випробування технологій", – сказала прем'єр.

Свириденко вступила на посаду через 11 тижнів після того, як її команда в Міністерстві економіки уклала угоду з Вашингтоном про доступ до природних ресурсів України.