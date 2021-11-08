Протест начался там днем 8 ноября. Нелегальные мигранты стоят с плакатами. На них – флаги Литвы и Евросоюза или надпись "Воля".
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Журналистов не подпускают к центру
Представители Службы охраны госграницы Литвы во время акции передвигались на авто – так, чтобы мигранты не видели журналистов, а журналисты не видели мигрантов. Представителей СМИ не подпускают к зданию, на территории поблизости растянули стоп-ленту. Однако им было слышно, как нелегалы свистели, кричали и требовали освободить их. Были слышны, в том числе, и голоса детей.
Что происходило в центре приема беженцев: смотрите видео Delfi
Мигранты массово направляются к границе Беларуси и Польши
- Утром 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси отправилась к польской границе. Соответствующее видео оказалось в распоряжении 24 канала.
- Из-за огромной колонны мигрантов Литва перебрасывает к границе с Польшей и Беларусью дополнительные силы. Страна готовится ко всем возможным сценариям.
- Литовские пограничники отметили, что на границе Беларуси с Польшей, по информации из разных источников, может находиться от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.