Протест розпочався там вдень 8 листопада. Нелегальні мігранти стоять із плакатами. На них – прапори Литви та Євросоюзу або напис "Воля".

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Журналістів не підпускають до центру

Представники Служби охорони держкордону Литви під час акції пересувалися на авто – так , щоб мігранти не бачили журналістів, а журналісти не бачили мігрантів. Представників ЗМІ не підпускають до будівлі, на території поблизу розтягнули стоп-стрічку. Проте їм було чути, як нелегали свистіли та кричали й вимагали звільнити їх. Були чути, зокрема, й голоси дітей.

Зверніть увагу! Основна вимоги мігрантів полягає в тому, аби їх відпустили й дозволити виїхати до Німеччини, а також інших країн ЄС, де живуть їхні родичі та друзі.

Що відбувалося у центрі прийому біженців: дивіться відео Delfi

Мігранти масово прямують до кордону Білорусі й Польщі