"Эта ракета не пошла и не пойдет": Свитан о провале "Орешника" и потерях российской авиации

Роман Свитан объяснил, почему российский "Орешник" мог не пойти в серийное производство и способна ли украинская РЭБ изменять его траекторию. Также он оценил потери российской авиации во время атаки на Усть-Лугу и новые угрозы для Херсона.

После визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву Кремль вновь заговорил о завершении войны, хотя никаких признаков готовности вывести российские войска из Украины не наблюдается. В то же время украинские удары по порту Усть-Луга и крупнейшим НПЗ России сопровождаются сообщениями о потерях вражеской авиации, а вокруг ракеты "Орешник" возникают новые вопросы.

Летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала оценил цель контактов команды Дональда Трампа с Кремлем, ситуацию в Херсонской области и последствия ударов по российской инфраструктуре. Он также объяснил, почему сомневается в способности системы РЭБ "Лима" отклонять "Орешник" и что, по его мнению, мешает России наладить серийное производство этой ракеты.

Кремль использует переговоры для давления на Украину

Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где Владимир Путин заговорил о желании установить в Украине "вечный мир". Он также предложил Соединенным Штатам организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру недавних событий в Олешках. Однако Свитан не видит в этих заявлениях признаков изменения российской позиции, поскольку Кремль не демонстрирует намерений прекратить оккупацию украинских территорий.

Какой мирный процесс, пока российские войска находятся на нашей территории? Путин собрался выводить войска из Украины? Что-то этого не видно, по крайней мере сейчас,

– сказал Свитан.

По его мнению, под прикрытием дипломатических контактов могут обсуждаться совершенно другие вопросы, в частности коммерческие договоренности относительно российских активов. Среди возможных направлений таких переговоров он назвал будущее "Лукойла" и поставки российского газа в Европу. Эксперт предположил, что экономические интересы отдельных участников процесса могут быть значительно важнее публично провозглашенной цели достижения мира.

Он также ожидает, что после встречи в Москве представители американской администрации будут передавать Киеву требования Путина. Свитан рассматривает их как попытку добиться от Украины неприемлемых уступок. При этом Кремль, по его мнению, будет продолжать военное давление, чтобы укрепить свои переговорные позиции.

Это не мирный, а торговый процесс, связанный с продажей определенных активов, например "Лукойла". А Путин через Виткоффа и Кушнера будет пытаться продвигать свое видение капитуляции Украины,

– считает полковник запаса.

Отдельное беспокойство вызывает возможность одновременного усиления давления на Украину со стороны России и США. Свитан предположил, что ограничение работы Starlink, передачи разведданных или отдельных видов вооружения могли бы использоваться в качестве дополнительных рычагов во время переговоров.

Призывы Виткоффа придерживаться определенного переговорного курса не убеждают военного эксперта. Он настаивает, что любое урегулирование должно начинаться с прекращения российской агрессии, а не с обсуждения уступок Украины под военным и экономическим давлением.

Почему Путин на самом деле начал войну

На переговорах в Абу-Даби российские представители, по сообщению Axios, объясняли начало полномасштабного вторжения якобы отсутствием ответа Джо Байдена на письмо Путина в 2021 году. Свитан высмеял такую интерпретацию, поскольку считает личные обиды российского диктатора лишь предлогом для оправдания агрессии. Настоящие причины он связывает с имперским характером российской государственной политики.

Оказывается, обиделась царевна Несмеяна, топнула ножкой и отправила людей на войну. Вот какая большая обида – кто-то ей не ответил на письмо. Но причина войны вовсе не в этом,

– заметил Свитан.

По его убеждению, российская власть, независимо от фамилии руководителя, будет стремиться расширять контроль над соседними территориями, пока сохраняется нынешняя модель государства. В то же время Кремль выбирает для агрессии те направления, где ожидает наименьшего сопротивления. Россия не пошла на прямое столкновение с США, Китаем или странами НАТО, поскольку последствия такого решения могли быть для нее неприемлемыми.

Украина, по оценке эксперта, оказалась уязвимой в 2014 и 2022 годах из-за недостаточной подготовки к большой войне. Свитан раскритиковал действия украинских властей разных периодов, которые, по его мнению, не обеспечили развитие необходимых оборонных технологий. Среди главных проблем он назвал отсутствие достаточного количества собственных баллистических ракет, современных зенитно-ракетных комплексов и независимых систем спутниковой связи.

Если бы Путин знал, что у нас есть несколько тысяч баллистических ракет, способных долететь до Москвы, он бы никуда не полез. Если бы мы были сильными, никто бы не решился на такое вторжение,

– убежден военный эксперт.

Часть ответственности за недостаточное сдерживание России он возлагает и на западных партнеров. В частности, Свитан считает, что публичные заявления американской администрации накануне вторжения могли создать у Кремля впечатление, что США не будут напрямую вмешиваться в войну. Также он предположил, что позиция Си Цзиньпина во время зимней Олимпиады 2022 года могла повлиять на расчеты Путина.

В то же время российский диктатор, по оценке Свитана, допустил серьезные стратегические ошибки. Прежде всего, он не учел возможности украинского сопротивления и не смог реализовать первоначальный план быстрого захвата Киева. Затянувшаяся война, в которую превратилось вторжение, продолжает изматывать российскую армию и экономику.

Как россияне использовали паузу в Олешках

Во время временного прекращения огня в районе Олешек российские военные могли использовать гуманитарные меры для укрепления своих позиций на левом берегу Днепра. Украинские бойцы водолазного отряда "Омега" уничтожили два склада боеприпасов бригадного уровня, которые противник накопил в этом районе. Свитан считает, что такие запасы могли быть частью гораздо более широкой подготовки российских сил.

По его оценке, Россия в течение одного-двух месяцев готовила информационную операцию вокруг гуманитарной ситуации в Олешках. Кремль, по мнению эксперта, мог рассчитывать, что эвакуация гражданского населения и временная приостановка боевых действий позволят провести ротацию и усилить подразделения. Он предположил, что за это время численность российской группировки выросла как минимум на тысячу военнослужащих, то есть более чем на два батальона.

Это была серьезная российская информационно-психологическая операция, которую готовили как минимум месяц-два. Под прикрытием вывода гражданского населения они провели ротацию, усилили свои войска и накопили боеприпасы,

– предположил Свитан.

Помимо личного состава, противник мог подвезти дополнительные боеприпасы и реактивные системы залпового огня. По оценке Свитана, это усиливает угрозу обстрелов правобережной части Херсонской области, поскольку российские подразделения успели оборудовать позиции и закрепиться на местности. Особую опасность он видит для Херсона, микрорайона Корабел, островов в дельте Днепра и района Голой Пристани.

Военный эксперт предположил, что для устранения этой угрозы могут потребоваться наземные действия украинских подразделений на левом берегу. По его мнению, одних только ударов беспилотниками и артиллерией может оказаться недостаточно против войск, успевших хорошо укрепиться. При этом он не исключает привлечения подразделений морской пехоты к выполнению соответствующих задач.

В то же время сил для масштабного наступления на Херсон у России, по его убеждению, сейчас недостаточно. Значительные логистические расстояния, которые он оценил примерно в 500 километров от районов Ростова и Тамани, затрудняют обеспечение большой группировки. Однако противник может пытаться проводить ограниченные операции, в частности перебрасывать небольшие группы через острова Днепра.

Для широкомасштабного наступления на Херсон у россиян сейчас не хватает сил и средств. А вот для небольших операций с проникновением через острова личного состава достаточно. Именно эту опасность нужно учитывать,

– пояснил полковник запаса.

Дополнительным препятствием для российских военных становится холодная вода Днепра. Свитан обратил внимание, что ее температура составляет примерно 5–7 градусов и в дальнейшем будет снижаться, затрудняя переправу небольших групп. Он также высоко оценил меры украинского командования по защите правого берега и привлечению дополнительных сил на этом направлении.

По его мнению, Кремль не столько готовит полномасштабный захват Херсона, сколько пытается заставить Украину перебрасывать резервы с других участков фронта. Прежде всего речь идет о центральных направлениях, в частности о районах Покровска, Константиновки и Угледара. Поэтому даже ограниченная активность российских подразделений на Днепре может иметь значение для более широких планов противника.

Взрыв автомобиля полковника в Петербурге и удар по "Буяне"

В Санкт-Петербурге появились сообщения о подрыве автомобиля, в котором находился российский полковник. По предварительным данным, речь шла о главном штурмане 6-й армии ВВС и ПВО России. Свитан не располагает подтвержденной информацией об исполнителях операции, однако обратил внимание, что инцидент произошел в период украинских ударов по российским объектам в Ленинградской области.

Он предположил, что взрыв мог быть связан с деятельностью украинских спецслужб, но не исключил и внутрироссийских конфликтов. Военно-космические силы России получают значительное финансирование, поэтому между людьми, причастными к распределению бюджетов, могут возникать противоречия. В отсутствие подтвержденных данных эксперт не стал однозначно называть организаторов подрыва.

Даже если бы мы знали какие-то подробности, в эфире об этом не говорили бы. Можно лишь предполагать, что действовали наши спецслужбы. Но я не исключаю и внутренних российских разборок, учитывая огромные бюджеты их Воздушно-космических сил,

– отметил Свитан.

Между тем во время ударов по Ленинградской области было сообщено и о поражении малого ракетного корабля проекта "Буян-М". Свитан считает этот результат важным, поскольку такие корабли могут использоваться в качестве носителей крылатых ракет. Кроме того, российский флот имеет возможность перемещать часть своих кораблей по внутренним водным путям между различными морскими бассейнами.

В частности, через систему рек и каналов корабли могут попадать из Балтийского региона в Каспийское море или через Волго-Донский канал в Азовское и Черное моря. Поэтому даже нахождение ракетоносца на Балтике не означает, что он не может впоследствии представлять угрозу для Украины на другом направлении.

Свитан оценил удар по Усть-Луге как сложную и результативную операцию, которая продемонстрировала возможности украинских спецслужб. В то же время он подчеркнул, что связь между этой атакой и подрывом российского офицера остается его предположением, а не установленным фактом.

Российская ПВО могла сбить три собственных борта

Во время атаки на Усть-Лугу появились сообщения о потерях российских вертолетов и самолета МиГ-31. Свитан предположил, что причиной могла стать работа самой российской противовоздушной обороны. По его объяснению, массированный налет создал чрезвычайно сложную ситуацию для операторов радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.

Российская сторона сообщала о перехвате более сотни украинских беспилотников в районе атаки. Если эти цифры близки к реальности, количество воздушных целей могло создать значительную нагрузку на систему боевого управления. Радиолокационные станции одновременно фиксировали множество объектов, а военным нужно было быстро определять, какие из них представляют угрозу.

С вертолетами Ми-8 и Ка-52 ситуация, по оценке Свитана, относительно понятна. Скорость их полета может быть близка к скорости некоторых ударных дронов, поэтому при большом количестве целей операторы могли неправильно идентифицировать воздушные объекты. Дополнительные трудности, по его словам, могут возникать при работе системы распознавания "свой – чужой", особенно когда часть зенитных комплексов работает в автоматическом режиме.

Когда идет большая волна беспилотников, десятки целей одновременно, вертолет очень сложно отличить на экране локатора. Даже система "свой – чужой" не всегда помогает, особенно когда времени на принятие решения почти нет,

– пояснил военный эксперт.

Он считает, что именно из-за таких обстоятельств под огонь российских средств ПВО могли попасть Ми-8 и Ка-52. В то же время ситуация с возможным поражением МиГ-31 вызывает у него гораздо больше вопросов. Этот истребитель способен развивать скорость свыше 2 тысяч километров в час, поэтому его характеристики существенно отличаются от скорости украинских беспилотников.

Свитан предположил, что МиГ-31 могли поднять в воздух не для непосредственного перехвата дронов, а для выполнения задач радиолокационной разведки. Самолет оснащен мощным бортовым радиолокационным оборудованием и теоретически мог помогать общей системе ПВО обнаруживать воздушные цели. Но даже при таком сценарии ошибочное поражение столь скоростного самолета остается для эксперта свидетельством серьезных проблем с организацией российской противовоздушной обороны.

С вертолетами еще можно понять, что произошло с ошибкой. Но как под удар попал МиГ-31, способный лететь со скоростью более двух тысяч километров в час? Это уже показатель работы российской ПВО. Получается, что сами россияне могли потерять три своих борта,

– считает Свитан.

Помимо возможных потерь авиации, удар по Усть-Луге создает риски для значительной части российского экспорта. Свитан назвал этот порт крупнейшим на Балтике и оценил его грузооборот примерно в 180 миллионов тонн в год. Через него проходят нефть, нефтепродукты, сжиженный газ, зерно, калийные удобрения, металлы, руда, уголь и другие грузы. Рядом также работают объекты компании "Новатэк", связанные с производством и перевалкой сжиженного газа.

Проблемы портовой инфраструктуры накладываются на последствия украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По словам Свитана, в течение последней недели удары затронули пять больших НПЗ: Омский, Киришский, Ярославский, Рязанский и предприятие в Кстове недалеко от Нижнего Новгорода. На эти заводы, по его оценке, приходится более 30% российской нефтепереработки.

Особенно серьезные разрушения, согласно приведенным им сообщениям, могли возникнуть на предприятии в Киришах. Свитан не исключил, что часть поврежденных мощностей будет чрезвычайно сложно восстановить. Однако окончательный масштаб потерь предприятия требует отдельной оценки.

Он также обратил внимание на порты Приморск и Высоцк, которые остаются важными для российского экспорта нефти и нефтепродуктов. По его наблюдениям, до последней волны ударов активность украинских атак на балтийском направлении некоторое время была ниже. Теперь эксперт ожидает дальнейшего усиления давления на российскую нефтегазовую инфраструктуру.

Почему "Лима" вряд ли отклоняет "Орешник"

После публикации New York Times о возможности влияния украинских систем радиоэлектронной борьбы на траекторию "Орешника" возникла дискуссия о реальных возможностях комплекса "Лима". В частности, речь шла о предположении, что с его помощью удалось отклонить две российские ракеты. Свитан отнесся к такой версии скептически, хотя и признает эффективность системы против других типов российского вооружения.

Он пояснил, что нужно различать два способа радиоэлектронного воздействия – подавление навигационных сигналов и их подмену. Первый обычно называют джаммингом, а второй – спуфингом. Именно подмена сигнала, по словам эксперта, может заставить ракету неправильно определить собственное местоположение и выполнить коррекцию полета по ложным координатам.

Для понимания этого механизма Свитан привел пример спутниковой навигации. Приемник получает временные сигналы от нескольких спутников и по их разнице определяет координаты. Если система РЭБ находится достаточно близко к ракете и обладает необходимой мощностью, она теоретически способна повлиять на работу такого приемника.

Повлиять на навигационный приемник другим сигналом, конечно, можно. Но главный вопрос – дальность. Если ракета приближается к объекту, который прикрывает "Лима", можно попытаться подменить спутниковые сигналы, чтобы ракета начала неправильно определять собственные координаты,

– пояснил Свитан.

Такой механизм он считает пригодным прежде всего для противодействия оперативно-тактическим баллистическим ракетам, в частности "Искандарам". По его словам, они летят по траектории, которая позволяет оказывать радиоэлектронное воздействие на определенных участках полета. Свитан оценил максимальную высоту такой траектории примерно в 50–60 километров, а возможное отклонение ракеты после вмешательства в навигацию – в десятки или сотни метров.

В то же время в случае с "Орешником" ситуация принципиально иная. Это ракета средней дальности, которая проходит часть траектории вне плотных слоев атмосферы. Разделение ее головной части на отдельные боевые блоки происходит на значительной высоте, где наземная система РЭБ, по оценке эксперта, не способна обеспечить необходимое воздействие.

После отделения боевые блоки движутся по баллистическим траекториям, используя набранную энергию. На этом этапе изменить их движение путем вмешательства в спутниковую навигацию, по мнению Свитана, практически невозможно.

"Орешник" движется по заатмосферной траектории, а отделение его головной части происходит на больших высотах, куда "Лима" просто не дотянется. После отделения боевых блоков повлиять на них с помощью радиоэлектроники уже практически невозможно,

– пояснил полковник запаса.

Поэтому более эффективным способом противодействия такой ракете он называет ее перехват до отделения боевой части. Для этого нужны специализированные комплексы противоракетной обороны, способные работать на значительных высотах. Среди возможных систем Свитан назвал американскую THAAD, израильские комплексы Hetz и Hetz-3, а также Aegis.

По его оценке, соответствующие средства могут действовать против целей на высотах свыше 100 километров, тогда как отдельные системы рассчитаны на перехват баллистических ракет на значительно более удаленных участках траектории. Однако таких комплексов у Украины сейчас нет. Поэтому сообщения о возможном отклонении "Орешника" с помощью "Лимы" эксперт не считает достаточно убедительными.

Почему "Орешник" мог не пойти в серийное производство

Отдельно Свитан обратил внимание на проблемы самой российской ракеты. По его оценке, отклонение "Орешника" от заданной траектории могло быть связано не с работой украинских средств РЭБ, а с конструктивными недостатками. Он предположил, что российским разработчикам так и не удалось обеспечить стабильную работу ракеты после изменений в ее конструкции.

Эта ракета не пошла и не пойдет. Сама концепция неверна. Россияне до сих пор не могут выйти на расчетные режимы ее полета,

– считает Свитан.

По его объяснению, российские разработчики использовали технологическую основу советской ракеты "Тополь", но убрали из конструкции одну ступень. Такое решение, по мнению эксперта, привело к проблемам с выходом на нужную траекторию. Он считает, что изменения советских ракетных систем без надлежащей доработки привели к ряду технических неудач.

Свитан утверждает, что во время испытаний "Орешника" возникали различные проблемы: часть ракет могла не стартовать, другие взрывались или не достигали расчетной траектории. Некоторые пуски, по его оценке, заканчивались падением ракеты не в том районе, который был определен при планировании. Именно этими обстоятельствами он объясняет несоответствие фактических результатов применения "Орешника" ожиданиям Кремля.

Часть ракет не сходит со стартового стола, часть взрывается, некоторые не выходят на расчетную траекторию, а другие падают не туда, куда нужно. Проблема в конструкции, которую россияне так и не смогли довести до нормальной работы,

– сказал военный эксперт.

По его предположению, Россия изготовила примерно десять испытательных или предсерийных ракет. Для перехода к серийному производству планировалось провести десять успешных пусков, однако удачными могли оказаться лишь два. Точного количества испытаний и результатов каждого из них Свитан не назвал, но считает общую статистику неутешительной для российской ракетной программы.

Он также предположил, что после этих проблем российское руководство могло принять решение не запускать "Орешник" в серийное производство. По его мнению, дальнейшая судьба ракеты будет зависеть от того, удастся ли разработчикам устранить конструктивные недостатки, проявившиеся в ходе испытаний и применения.

Свитан о визите людей Трампа в Москву, ударах по Усть-Луге и провале российской ракеты "Орешник": смотрите видео