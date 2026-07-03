Начался третий этап, – полковник запаса рассказал, чего дальше ожидать в Крыму

В Крыму операция Сил обороны Украины переходит на новый этап. После ударов по российским системам ПВО и логистическим маршрутам под прицелом оказываются непосредственно военные объекты, инфраструктура двойного назначения и энергетика, от которой зависит железнодорожное снабжение оккупантов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" пояснил, что третий этап уже начался, а удары в Крыму будут продолжаться и нарастать. По его словам, россияне все чаще маскируют военные перевозки под гражданские, однако это не поможет им обезопасить технику и боеприпасы.

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Россияне маскируют военные грузы под гражданские

Первый этап операции в Крыму, направленный на достижение превосходства в воздухе, уже близится к завершению. Силы обороны Украины нанесли серию ударов по российским зенитным ракетным комплексам и радарам. В то же время в самом разгаре второй этап – отсечение полуострова от снабжения с материковой части.

Постоянные логистические маршруты оккупантов находятся под оперативным огневым контролем украинских дальнобойных дронов. Из-за регулярных поражений россияне все реже рискуют перевозить грузы открыто и пытаются скрыть военное назначение транспорта.

Они уже боятся выезжать. В последнее время пересели на гражданские автомобили, но мы начали уничтожать и грузовики, которые россияне используют для переброски военной техники,

– рассказал Свитан.

Часть военных и гражданских грузовиков оккупанты даже перекрашивают в красный цвет, маскируя их под пожарные автомобили или транспорт российского МЧС. Для перевозки амуниции, беспилотников и другого военного имущества они также задействуют машины медицинских служб.

Они используют даже автомобили специальных и медицинских служб для переброски военной амуниции различного уровня, вплоть до дронов. На это нужно обращать внимание,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Украинские командиры, принимающие решения о целях, будут учитывать такое изменение тактики. Удары по транспорту, обеспечивающему российскую группировку в Крыму, будут наноситься преимущественно с применением беспилотников оперативного уровня.

В Крыму начался третий этап ударов

После ослабления российской ПВО и взятия логистики под огневой контроль Силы обороны Украины переходят к непосредственному поражению военной инфраструктуры на полуострове.

Начался третий этап – уничтожение непосредственно военных объектов. Их там около 150, не считая объектов двойного назначения,

– пояснил Свитан.

Одним из ключевых направлений должны оставаться удары по энергетической инфраструктуре. Железнодорожные перевозки россиян зависят от электроснабжения, поэтому уничтожение генерации и систем передачи электроэнергии может полностью остановить движение военных грузов.

Это касается не только Крыма, но и всех оккупированных прифронтовых территорий – частей Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Под огневое воздействие должны попадать и районы России, выполняющие роль оперативного тыла на глубине примерно 100–150 километров.

У нас сейчас есть возможность расширить масштаб этих ударов. Особенно нужно работать над Брянским направлением, поскольку россияне могут попытаться растянуть линию фронта и создать новые очаги,

– подчеркнул военный эксперт.

Важными остаются также Курское и Белгородское направления, а среди более глубоких тыловых районов – Ростовская, Воронежская и Брянская области. Такое давление должно лишить Россию возможности беспрепятственно накапливать силы, перебрасывать технику и открывать новые участки боевых действий.

Свитан объяснил масштабирование ударов по Крыму: смотрите видео