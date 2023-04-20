Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, во время полномасштабной войны в Украине были случаи, когда российские оккупанты добровольно передавали Украине боевые бронированные машины или танки.

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Однако случаев с авиацией вообще не было. Тут все несколько сложнее.

Возможно ли провести такую спецоперацию

Как отметил Свитан, подобную операцию провести практически невозможно. Прежде всего, нужно выйти на конкретного пилота. Однако очень сомнительно, что он может изменить присяге.

Ведь военные лётчики при наборе в службу проходят определенные тестирования. Они часто работают с психологами, а идеологическая работа с ними всегда на высоком уровне.

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Чтобы летчик изменил присяге… Это одна из тысячи может быть. Один из десятков тысяч. Последний раз такое помню, когда МиГ-25 перегнали в Японию около 50 лет назад. Это задача, которую практически невозможно выполнить. Летный состав всегда идеологически подкован в любой стране мира,

– считает Свитан.

Он подчеркнул, что летчики преимущественно никогда не изменяют присяге. Независимо от того, какие задачи они выполняют.

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