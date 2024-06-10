Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что сейчас реализуют комплексный подход по получению преимущества в воздухе над Крымом.

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О чем свидетельствуют взрывы в Крыму

Как отметил Свитан, большинство крылатых ракет являются дозвуковыми. Она не является слишком сложной целью для систем ПВО. Именно поэтому сейчас идет постепенное выбивание российских зенитных ракетных комплексов.

Поэтому сейчас баллистическими ракетами выбиваем ПВО врага. Это делают для того, чтобы потом можно было запустить крылатые ракеты с большими боевыми частями. К примеру, у тех же Storm Shadow боевая часть составляет где-то почти полтонны,

– сказал Свитан.

В самом Крыму расположено около 200 различных стационарных военных объектов российских оккупантов. Еще около полсотни – мобильных. Это все нужно уничтожать.

В общем лучше было бы, если бы Украина могла работать по этим объектам авиацией. Дальнобойные ракеты являются достаточно дорогими. Было бы неплохо работать авиабомбами. Но для этого нужно значительно ближе подлетать к самим объектам. В том числе и поэтому сейчас выбивают вражеские системы ПВО и радиолокационные станции.

Взрывы в Крыму: кратко