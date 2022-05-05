"Священная корова" может пойти на фарш, – Зеркаль о санкциях на российские энергоносители

В шестом пакете санкций предусмотрено эмбарго на нефть из России. Чтобы это стало возможным, Минэнерго убеждало европейских коллег – не стоит переоценивать важность российской нефти.

Советник министра энергетики Елена Зеркаль 4 мая рассказала, как проходили переговоры. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на ее комментарий в эфире национального телемарафона.

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Убедить удалось фактами

Зеркаль отметила, что было нелегко убедить европейские страны в том, что такой шаг возможен. Однако для этого понадобилось только оперирование фактами.

Мы приехали в Германию с исследованиями, которые делали нам мировые компании, специализирующиеся на исследовании рынков нефти и газа. Мы оперировали цифрами и фактами и убеждали, что священная корова, которая называется российские энергоносители, может спокойно пойти на фарш,

– сказала советник министра.

Она объяснила, что представители Украины просто убеждали, что Европа сможет заменить ресурсы России более выгодными. Однако важно отметить, что до сих пор существует несколько государств, которые против эмбарго.

Переломной точкой стало признание вины

Большинство стран ЕС в течение многих лет покупали ресурсы России, поэтому выстроилась значительная зависимость от страны агрессора. Следовательно, несмотря на призывы Украины, российские газ и нефть покупаются Западом даже во время войны в Украине. Однако замминистра заверила, что все же сейчас страны Европы могут достаточно легко пойти на этот шаг.

Переломной точкой стали Бородянка, Мариуполь и все остальное. Они (Страны ЕС – 24 канал) поняли, что газ и нефть для России – средства воздействия. Они поняли, что несут ответственность за все жертвы, которые есть в Украине,

– сказала Зеркаль.

Сейчас Россия может осуществлять террор на нашей земле такими масштабами только потому, что у нее есть на это огромные ресурсы. А они были добыты преимущественно именно через продажу энергоресурсов. Например, только за 2021 год Россия заработала на энергоимпорте в Европу 140 миллиардов.

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