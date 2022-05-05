Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль 4 травня розповіла, як саме проходили перемовини. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її коментар в ефірі національного телемарафону.

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Переконати вдалося фактами

Зеркаль зазначила, що було не легко переконати європейські країни в тому, що такий крок можливий. Проте для цього знадобилося ​лише оперування фактами.

Ми приїхали до Німеччини з дослідженнями, які робили для нас світові компанії, що спеціалізуються на дослідженні ринків нафти й газу. Ми оперували цифрами та фактами й переконували, що "священна корова", яка називається російські енергоносії, може спокійно піти на фарш,

– сказала радниця міністра.

Вона пояснила, що представники України просто переконували, що Європа зможе замінити ресурси Росії на більш вигідні. Проте важливо зазначити, що досі є кілька держав, які проти ембарго.

Переломною точкою стало визнання провини

Більшість країн ЄС багато років купували ресурси Росії, тому вибудувалася значна залежність від країни агресора. Відтак, попри заклики України, російські газ і нафта купуються Заходом навіть під час війни в Україні. Проте заступниця міністра запевнила, що все ж зараз країни Європи можуть досить легко піти на цей крок.

Переломною точкою стали Бородянка, Маріуполь і все решта. Вони (Країни ЄС – 24 канал) зрозуміли, що газ і нафта для Росії – засоби впливу. Вони зрозуміли, що несуть відповідальність за всі ті жертви, які є в Україні,

– сказала Зеркаль.

Наразі Росія може здійснювати терор на нашій землі такими масштабами тільки тому, що в неї є на це шалені ресурси. А вони були здобуті переважно саме через продаж енергоресурсів. Для прикладу, тільки за 2021 рік Росія заробила на енергоімпорті в Європу 140 мільярдів.

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