Основополагающее, базовое убеждение Кремля, что им "простят все за нефть и газ", будет разрушено уже в течение недели. Священная корова Путина пойдет на фарш, и его обратно не вернет никто.

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Очертания энергетического поражения Кремля уже ясны. Вот несколько признаков.

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Польская компания "Орлен" уже сегодня покупает нефть из Норвегии, а не из России. Они начали закупки еще в марте.

Это важный сигнал: хотите спрогнозировать санкции – смотрите куда текут деньги крупных компаний. Они пытаются обойти Россию и это положительный знак.

Эмбарго неизбежно

По моим данным, нефтяное эмбарго будет принято, несмотря на все попытки Венгрии и Словакии продлить агонию, благодаря которой они зарабатывают еще немного на сладких для себя ценах.

Наиболее реалистичный вариант – введение эмбарго уже через шесть месяцев. Когда будет само решение – увидим.

Чем заменить российскую нефть

Приоритет европейских политиков сейчас – поиск альтернативных источников энергии. Европейский Инвестиционный Банк заявляет о фонде в триллион евро до 2030 года для поддержания климатических изменений (читай – возобновляемой, независимой от России энергетики).

И даже истерика Венгрии связана только с тем, что они слишком поздно поняли, что других вариантов нет.

И все потому, что на политическом и дипломатическом фронтах мы уже победили. ЕС относятся к российским энергоносителям как к оружию.

Это то, в чем мы пытались убедить европейцев годами. И до этого момента в ЕС считали россиян надежными поставщиками. Сейчас эта уверенность разрушена.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: