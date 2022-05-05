Слідкуйте за грошима

Обриси енергетичної поразки Кремля вже зрозумілі. Ось кілька ознак.

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Польська компанія "Орлен" вже сьогодні купує нафту з Норвегії, а не з Росії. Вони почали закупівлі ще в березні.

Це важливий сигнал: хочете спрогнозувати санкції – д ивіться куди течуть гроші великих компаній. Вони намагаються оминути Росію і це позитивний знак.

Ембарго неминуче

За моїми даними, нафтове ембарго таки буде ухвалено, попри всі спроби Угорщини та Словаччини продовжити агонію, завдяки якій вони заробляють ще трохи на солодких для себе цінах.

Найбільш реалістичний варіант – запровадження ембарго вже через шість місяців. Коли буде саме рішення – побачимо.

Чим замінити російську нафту

Пріоритет європейських політиків зараз – пошук альтернативних джерел енергії. Європейський Інвестиційний Банк заявляє про фонд в трильйон євро до 2030 року для підтримки кліматичних змін (читай – відновлювальної, незалежної від Росії енергетики).

І навіть істерика Угорщини пов'язана лише з тим, що вони занадто пізно зрозуміли, що інших варіантів немає.

І все тому, що на політичному та дипломатичному фронтах ми перемогли вже. ЄС ставляться до російських енергоносіїв як до зброї.

Це те, в чому ми намагалися переконати європейців роками. І до цього моменту в ЄС вважали росіян надійними постачальниками. Зараз ця впевненість зруйнована.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: