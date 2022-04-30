Священник московского патриархата в Харьковской области поддерживал оккупантов

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о подозрении служителю храма, который оправдывал агрессию России по отношению к Украине.

Согласно информации, служителю храма было сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

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Благодаря досудебному расследованию удалось установить, что служитель храма в Дергачевском районе распространял в социальной сети материалы, которые оправдывали вооруженную агрессию России. Отмечается, что еще год назад этот храм подчинялся московскому патриархату.



Служитель храма / Фото Харьковская областная прокуратура

"Продолжается работа по выявлению и документированию деятельности лиц, причастных к распространению в социальных сетях материалов с отрицанием вооруженной агрессии РФ и ее оправданиям", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Московский патриархат в Украине

Недавно в парламент был внесен законопроект о запрете УПЦ московского патриархата в Украине. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что сейчас это решение может расколоть общество.

В Украине нужно провести тотальную дерусификацию во всех областях. В частности, поповские рясы московского патриархата должны исчезнуть с нашей территории. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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