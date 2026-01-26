"Война – это политика": на Буковине храм покинул УПЦ МП после позорного поступка благочинного

Религиозная община села Комаров, что на Буковине, проголосовала за выход храма Успения Богородицы из московского патриархата. Ранее благочинный мешал богослужению во время похорон военного и назвал войну политикой.

Сразу после скандала со священником община решила провести собрание, которое состоялось 25 января. Об этом рассказал капеллан ПЦУ Роман Грищук.

Что известно о переходе церкви УПЦ МП в ПЦУ на Буковине?

Роман Грищук рассказал, что люди "прозрели" после того, как их священник не мог дать ответ на простой вопрос – он за Украину, или за Россию.

Голосовать пришли 200 членов религиозной общины. "За" переход в ПЦУ были164 человека, "против" – 42.

На собрание также пришел и священник УПЦ МП, которого временно назначили на этот приход,

– рассказал капеллан.

Он добавил, что этот новоназначенный представитель московского патриархата ни одного слова не смог сказать на украинском языке и общался на русском.

"До конца собрания не добыл, просто убежал после регистрации", – отметил Роман Грищук.

Он также рассказал, что двое крупнейших сторонников МП в этом селе – учителя. Чтобы сорвать голосование они даже свозили со всего Комарова пожилых людей, чтобы те голосовали против.

По одному подвозили машинами в клуб дедушек и бабушек. Старшие люди не могли идти, то эти сторонники МП под руки их заводили. Только для того, чтобы было больше голосов против перехода. Но сознательных людей в селе значительно больше – то все-таки община решила изменить религиозную юрисдикцию,

– добавил Роман Грищук.

После собрания прихожане вместе со священниками и капелланами ПЦУ помолились за Украину и армию, а еще посетили могилы павших воинов.

Далее новосозданная религиозная община займется сбором документов об официальном переходе в ПЦУ.

Что предшествовало?