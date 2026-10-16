В Закарпатье сообщили о подозрении священнику УПЦ МП, который расстреливал людей на улице

В Закарпатье, в поселке Вышково, 45-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата открыл огонь по прохожим на улице. В результате вооруженного нападения три человека погибли, еще двое находятся в больнице.

В ходе обыска в его квартире, по предварительным данным, были обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что известно об инциденте?

В четверг, 15 октября, около 16:00 правоохранителям поступил вызов о стрельбе. Сообщалось, что мужчина шел по улице и беспорядочно стрелял из ружья по людям, находившимся поблизости.

Для оперативного розыска и обезвреживания стрелка в районе была развернута специальная полицейская операция "Гром". Правоохранителям удалось за несколько минут обезвредить злоумышленника, которым оказался 45-летний священник УПЦ МП.

На месте происшествия от полученных ранений скончались двое местных жителей в возрасте 62 и 64 лет. Впоследствии в больнице скончалась 84-летняя женщина, получившая ранение в грудную клетку, а двое других пострадавших до сих пор находятся под наблюдением медиков, один из них – в тяжелом состоянии.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого и в здании церкви, где служил стрелок. В ходе следственных действий изъяли ружье, пистолет с патронами, а также пакет с веществом, похожим на каннабис.

Все предметы направили на экспертизу для проверки причастности оружия к преступлению. Кроме того, у задержанного взяли образцы крови для проверки наличия в организме алкоголя или наркотических веществ.

Руководитель Хустской окружной прокуратуры сообщил священнослужителю о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство двух или более лиц. Правоохранители проверяют несколько версий трагедии, среди которых хулиганский мотив считается основным. Подозреваемому готовят меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее мы писали о первых подробностях этой трагической стрельбы в Вышкове.