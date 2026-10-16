Під час обшуку в його помешканні, за попередніми даними, виявили наркотичні речовини. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що відомо про інцидент?

У четвер, 15 жовтня, близько 16:00 правоохоронцям надійшов виклик про стрілянину. Повідомляли, що чоловік ішов вулицею та безладно вів вогонь із рушниці по людях, які перебували поблизу.

Для оперативного розшуку та знешкодження стрільця в районі вводили спеціальну поліцейську операцію "Грім". Правоохоронцям вдалось за кілька хвилин знешкодити зловмисника, яким виявився 45-річний священник УПЦ МП.

На місці події від отриманих ран загинули двоє місцевих жителів віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 84-річна жінка, яка зазнала поранення грудної клітки, а двоє інших постраждалих досі перебувають під наглядом медиків, один із них – у важкому стані.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та в будівлі церкви, де служив стрілець. Під час слідчих дій вилучили рушницю, пістолет із набоями, а також пакет із речовиною, схожою на канабіс.

Усі предмети направили на експертизи для перевірки причетності зброї до злочину. Крім того, у затриманого взяли зразки крові для перевірки наявності в організмі алкоголю або наркотичних речовин.

Керівник Хустської окружної прокуратури повідомив священнослужителю про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство двох чи більше осіб. Правоохоронці перевіряють кілька версій трагедії, серед яких хуліганський мотив вважається основним. Підозрюваному готують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше ми писали про перші деталі цієї трагічної стрілянини у Вишковому.