Как следствие, священник Августин Тимчак получил 17 тысяч гривен штрафа, а также суд лишил мужчину водйських прав на один год.

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Как произошел инцидент

Августин Тимчак в прошлом году 27 декабря ехал на своем автомобиле в городе Червоноград, что на Львовщине. Уже потом авто остановила полиция и обнаружила у водителя признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения на месте остановки и в медучреждении.

Правоохранители составили протокол в отношении водителя об управлении авто в нетрезвом состоянии. В суде водитель признал свою вину и рассказал, что он является священником червоноградского прихода Пресвятой Богородицы Владычицы Украины УГКЦ.

В день инцидента, по словам священника, он служил две литургии и "потреблял Святые Дары (причастие), которые содержат определенное количество алкоголя". Мужчина просил суд не лишать его водительского удостоверения, потому что он постоянно проводит богослужения и ездит в церкви на собственном авто.

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